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FOTO, la squadra va sotto la Fiesole a fine partita. Badelj mostra la fascia di Astori

Altro momento molto significativo e toccante è stato a fine partita quando la squadra tutta si è recata sotto la Curva Fiesole per ringraziare i tifosi viola e in quel momento Badelj, adesso capitano,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 15:52
FOTO, la squadra va sotto la Fiesole a fine partita. Badelj mostra la fascia di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Altro momento molto significativo e toccante è stato a fine partita quando la squadra tutta si è recata sotto la Curva Fiesole per ringraziare i tifosi viola e in quel momento Badelj, adesso capitano, ha mostrato ai tifosi viola la fascia di capitano di Astori. Ecco tutte le foto di Labaroviola

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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