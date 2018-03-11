FOTO, la squadra va sotto la Fiesole a fine partita. Badelj mostra la fascia di Astori
Altro momento molto significativo e toccante è stato a fine partita quando la squadra tutta si è recata sotto la Curva Fiesole per ringraziare i tifosi viola e in quel momento Badelj, adesso capitano,...
Altro momento molto significativo e toccante è stato a fine partita quando la squadra tutta si è recata sotto la Curva Fiesole per ringraziare i tifosi viola e in quel momento Badelj, adesso capitano, ha mostrato ai tifosi viola la fascia di capitano di Astori. Ecco tutte le foto di Labaroviola