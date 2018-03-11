FOTO, la squadra va sotto la Fiesole a fine partita. Badelj mostra la fascia di Astori

Altro momento molto significativo e toccante è stato a fine partita quando la squadra tutta si è recata sotto la Curva Fiesole per ringraziare i tifosi viola e in quel momento Badelj, adesso capitano,...

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2018 15:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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