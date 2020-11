(FOTO) Difesa a 4, Castrovilli trequartista, Callejon e Ribery esterni: nasce la viola di Prandelli, ecco la formazione

Solo ieri l’allenatore Cesare Prandelli si è presentato alla stampa, ma i tifosi cercano già di capire come il tecnico farà giocare la sua squadra. L’idea base è di ripartire con la difesa a 4, che il tecnico di Orzinuovi preferisce rispetto a quella a 3. Ecco allora che prende quota l’idea di vedere la Fiorentina disegnato in campo con un 4-2-3-1.

Squadra compatta con due centrocampista di copertura, ma anche bella offensiva con due esterni molto forti, una punta, e un Castrovilli più vicino alla porta. Il numero 10 viola ha già trovato il gol diverse volte quest’anno e Prandelli vorrebbe valorizzare il suo rendimento offensivo.

Ecco allora che la squadra dovrebbe disegnarsi con Dragowski ovviamente in porta. In difesa i terzini Biraghi e Lirola, anche se a volte Milenkovic potrebbe fare il terzino bloccato alla Ujfalusi. I centrali saranno lo stesso Milenkovic e Pezzella, con però Quarta e Caceres pronti per ogni evenienza. A centrocampo il doppio mediano Pulgar e Amrabat che tornerebbe nella sua posizione ideale, con alternative Duncan e Borja. Gli esterni saranno Callejon e Ribery, con alternativa Kouamè che Prandelli non vede punta. Il trequartista come detto Castrovilli, con alternativa Bonaventura, mentre in avanti Vlahovic favorito su Cutrone.

La nuova Fiorentina prende forma? E a voi piace questa squadra?

Lorenzo Bigiotti

