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FOTO, al Franchi presente il braccio destro di Commisso, Joe Barone. Assenti i Della Valle

In tribuna sugli spalti dello stadio Franchi di Firenze presente Joe Barone, manager dei New York Cosmos, società di proprietà di Rocco Commisso, prossimo proprietario della Fiorentina. Barone, è il b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2019 22:19
FOTO, al Franchi presente il braccio destro di Commisso, Joe Barone. Assenti i Della Valle -
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In tribuna sugli spalti dello stadio Franchi di Firenze presente Joe Barone, manager dei New York Cosmos, società di proprietà di Rocco Commisso, prossimo proprietario della Fiorentina. Barone, è il braccio destro dell'imprenditore miliardario Italo-americano.

Da segnalare invece l'assenza dei fratelli Della Valle allo stadio in una partita così importante, partita che dovrebbe essere l'ultima della loro gestione.

Foto Radio Bruno, pagina Facebook

 

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