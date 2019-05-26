FOTO, al Franchi presente il braccio destro di Commisso, Joe Barone. Assenti i Della Valle
In tribuna sugli spalti dello stadio Franchi di Firenze presente Joe Barone, manager dei New York Cosmos, società di proprietà di Rocco Commisso, prossimo proprietario della Fiorentina. Barone, è il b...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2019 22:19
In tribuna sugli spalti dello stadio Franchi di Firenze presente Joe Barone, manager dei New York Cosmos, società di proprietà di Rocco Commisso, prossimo proprietario della Fiorentina. Barone, è il braccio destro dell'imprenditore miliardario Italo-americano.
Da segnalare invece l'assenza dei fratelli Della Valle allo stadio in una partita così importante, partita che dovrebbe essere l'ultima della loro gestione.