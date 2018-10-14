Formazione ufficiale Italia, giocano titolari sia Chiesa che Biraghi. Sorride la Fiorentina
Alessandro Alciato, di Sky Sport, ha lanciato la formazione ufficiale dell'Italia che affronterà questa sera la Polonia (diretta Rai Uno): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Verratti,...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 19:27
Alessandro Alciato, di Sky Sport, ha lanciato la formazione ufficiale dell'Italia che affronterà questa sera la Polonia (diretta Rai Uno): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Verratti, Jorginho, Pellegrini, Bernardeschi, Insigne, Chiesa. Allenatore: Roberto Mancini. Dunque conferma per i due viola che giocheranno titolari questa sera in una sfida fondamentale.