FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA E BELTRAN INSIEME DAVANTI, ARTHUR E BONAVENTURA FUORI
La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo contro il Verona. Si gioca senza Nico Gonzalez e Duncan
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2023 13:54
Fiorentina in campo alle ore 15 contro il Verona allo stadio Franchi di Verona. Vincenzo Italiano deve fare a meno di Nico Gonzalez infortunato e Duncan influenzato. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Mandragora, Sottil, Ikonè, Nzola, Beltran
ECCO QUANTO STARÀ FUORI NICO GONZALEZ
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