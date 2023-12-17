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FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA E BELTRAN INSIEME DAVANTI, ARTHUR E BONAVENTURA FUORI

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo contro il Verona. Si gioca senza Nico Gonzalez e Duncan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2023 13:54
FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA E BELTRAN INSIEME DAVANTI, ARTHUR E BONAVENTURA FUORI - Roma, Stadio Olimpico, 27.05.2023, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Roma, Stadio Olimpico, 27.05.2023, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina in campo alle ore 15 contro il Verona allo stadio Franchi di Verona. Vincenzo Italiano deve fare a meno di Nico Gonzalez infortunato e Duncan influenzato. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Mandragora, Sottil, Ikonè, Nzola, Beltran

ECCO QUANTO STARÀ FUORI NICO GONZALEZ 

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