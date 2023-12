Nico fuori 1 mese. L’obiettivo della Fiorentina è averlo per la Supercoppa in Arabia. Salta cinque partite

“Lesione di secondo grado al flessore della gamba destra”. Questo il report medico della Fiorentina riguardante Nico Gonzalez dopo l’infortunio contro il Ferencvaros. Poteva andare molto peggio dato che sul campo le condizioni del calciatore potevano far temere il peggio. Considerato questo tipo di lesione, si tratta di uno stop di circa 30 giorni. Dunque Nico Gonzalez salterà sicuramente le partire contro Verona, Monza, Torino, Sassuolo e Udinese. Il 18 gennaio la Fiorentina giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia contro il Napoli, l’obiettivo è quello di provare a recuperare il calciatore per questa importantissima competizione.

