FORM.UFFICIALE: GIOCA MIRALLAS, FUORI SIMEONE. EDIMILSON IN MEZZO. IN DIFESA...
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese. Ecco le scelte di Pioli:Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mi...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 13:35
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese. Ecco le scelte di Pioli:
Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.