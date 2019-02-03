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FORM.UFFICIALE: GIOCA MIRALLAS, FUORI SIMEONE. EDIMILSON IN MEZZO. IN DIFESA...

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese. Ecco le scelte di Pioli:Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 13:35
FORM.UFFICIALE: GIOCA MIRALLAS, FUORI SIMEONE. EDIMILSON IN MEZZO. IN DIFESA... -
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese. Ecco le scelte di Pioli:

Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.

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