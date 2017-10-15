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FORM. UFFICIALE, PIOLI NON CAMBIA NULLA. GIOCANO LAURINI E BIRAGHI, ANCORA FUORI EYSSERIC

È stata appena diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese in programma alle 12.30. Questi gli undici scelti dal tecnico viola Stefano Pioli:Fiorentina: Sportiell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 11:18
FORM. UFFICIALE, PIOLI NON CAMBIA NULLA. GIOCANO LAURINI E BIRAGHI, ANCORA FUORI EYSSERIC - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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È stata appena diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese in programma alle 12.30. Questi gli undici scelti dal tecnico viola Stefano Pioli:

Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone.

Udinese: Bizzarri; Widmer, Nuytinck, Angella, Samir; Fofana, Barak, Jankto; De Paul, Maxi Lopez, Lasagna.

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