FORM. UFFICIALE, PIOLI NON CAMBIA NULLA. GIOCANO LAURINI E BIRAGHI, ANCORA FUORI EYSSERIC
È stata appena diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese in programma alle 12.30. Questi gli undici scelti dal tecnico viola Stefano Pioli:Fiorentina: Sportiell...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 11:18
È stata appena diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Udinese in programma alle 12.30. Questi gli undici scelti dal tecnico viola Stefano Pioli:
Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone.
Udinese: Bizzarri; Widmer, Nuytinck, Angella, Samir; Fofana, Barak, Jankto; De Paul, Maxi Lopez, Lasagna.