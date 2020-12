Fontolan: “Amrabat lo farei giocare trequartista. Davanti alla difesa può essere un pericolo”

Silvano Fontolan, ex centrocampista italiano del Verona con il quale ha vinto lo scudetto del ’85, è intervenuto ai microfoni di TMW in occasione della partita Fiorentina-Hellas Verona in programma per domani alle ore 15.00. Ecco le sue parole:

VERONA “Non devono preoccuparsi, occorre continuare ad avere entusiasmo. La cosa peggiore sarebbe proprio preoccuparsi. Stava procedendo spedito, una partita persa non cambia gli obiettivi della squadra, a volte si può anche inciampare. Ora la squadra deve ripartire, il campionato resta ottimo. Rispetto all’anno scorso tutto sommato vedo delle conferme. Prima di domenica guardavo la posizione di classifica ed era molto buona. Ripeto, il Verona non deve vincere lo scudetto. Ora se la gioca con la Fiorentina in una partita delicata in cui neanche i viola possono perdere”.

POLEMICA JURIC-PRADÈ “Ma come? E Amrabat allora? Non va bene neanche lui? Mi fa ridere questa cosa. Pensi che per me Amrabat era il più importante del Verona l’anno scorso. Se Pradè ha parlato in questo modo, ha detto una cavolata”.

Il tecnico degli scaligeri non ha digerito la seguente frase rilasciata da Pradè durante una sua recente dichiarazione:“I calciatori che allena Juric bisogna vederli alle altre squadre negli anni successivi. Rahmani non gioca, Kumbulla idem”.

Nel seguente link la risposta di Juric (CLICCA QUI)

AMRABAT “Ad Amrabat piace giocare a tutto campo, deve capire di non dover esagerare: sulla trequarti ad esempio ci si può muovere in un certo modo, nella tua metà campo invece è chiaro che il discorso è diverso. Per me è fortissimo. Credo che per lui sia ideale un centrocampo a tre e può fare anche il trequartista: io lo farei giocare lì, avanzato in un centrocampo a tre. Da centrale basso può essere pericoloso”.

