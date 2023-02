Flachi sulla contestazione: “Ne ho vissute di peggiori. Giusto che Commisso difenda squadra”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno soffermandosi sulle parole del Presidente Commisso e sulle problematiche delle Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Contestazione? Noi ne abbiamo vissute di molto peggio sulla nostra pelle. ‘Fate ridere’ mi sembra una cosa dovuta al momento ma non penso possa infierire più di tanto sull’argomento. Giusto che il Presidente difenda la squadra ma non penso che un ‘fate ridere’ abbia scaturito tutto questo.

Problemi Fiorentina? Rispetto all’anno scorso la Fiorentina è un’altra cosa: è troppo prevedibile, lenta con ritmi bassi e più facilitata a prendere ripartenze. In più i giocatori nuovi non hanno dato la scossa che serviva.

Bologna? La gente forse non si capacita della differenza con l’anno scorso. La differenza è che fino a che c’era Vlahovic la Fiorentina era in alto e poi quando è andato via c’era Torreira che determinava in alcune partite che abbiamo vinto 1-0.”

L’OPINIONE DI ALESSANDRO BOCCI