Flachi su Cabral: "Ci si aspettava di più per cifra spesa, fatto poco per conquistarsi fiducia della Fiorentina"
Ci possono essere delle difficoltà di inserimento ma qualche cosa in più rispetto alle giocate normali lo devi dimostrare: ha fatto poco per conquistarsi la fiducia.
Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno per parlare dell'attacco della Fiorentina e soffermandosi principalmente sulla situazione dell'attaccante brasiliano Arthur Cabral, queste le sue parole:
"Cabral? Ormai Cabral è un anno che qui e ci si aspettava qualcosa in più per la cifra che è stata spesa. Ha fatto poco e non ha inciso per cambiare qualcosa anche a livello di mercato. Non so se la Fiorentina vorrà dargli ancora del tempo, ultimamente il gioco della Fiorentina è cambiato: l'anno scorso andava per vie centrali ed adesso si è evoluta."
LE PAROLE DI BUCCHIONI SU AMRABAT
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