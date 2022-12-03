Flachi: "Se la Fiorentina vuole arrivare ottava squadra va bene cosi. Castrovilli non è nuovo acquisto"

Meno di un mese all'inizio del mercato di gennaio e anche per il ritorno in campo della Fiorentina, ne ha parlato Francesco Flachi

Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina e grande tifoso viola, ha detto la sua sulla squadra, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Non penso che le squadre che abbiano grandi attaccanti possono lasciarli andare a gennaio, ma su questo dipende quali obiettivi ha la Fiorentina e dove vuole andare. Se la società viola fare il salto di qualità mancano giocatori, se invece si vuole aggiungere la squadra è coperta cosi, ma bisogna vedere dove vuole arrivare la Fiorentina, se vuoi arrivare ottavo va bene cosi. Sarebbe bello sognare di tornare a grandi livelli.

Castrovilli non è l'acquisto di quest'anno, ha avuto un grave infortunio con un grande intervento, è stato fermo un anno, mi auguro di sbagliarmi ma non sarà facile rivederlo al 100% in questa stagione. Sarebbe un sogno vedere a Firenze Luis Alberto, con lui fai il salto di qualità in tutto e per tutto.

Rimane il dubbio dell'attaccante perchè serve chi fa gol e ti risolve le partite anche quando hai dei problemi. Vorrei Arnautovic, ti fa reparto da solo e nonostante sia grande d'età può farti alcuni anni ad alti livelli. Ad una cifra ragionevele lo prenderei. Il giovane bisogna vedere che garanzie ti danno, serve tempo come con Cabral e Jovic"

PARLA IL PROCURATORE DI TORREIRA

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