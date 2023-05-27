Flachi: "Se Fiorentina ha ambizioni serve attaccante da 60 milioni. Con giocatori da 15 milioni solo dualismi"

Se arrivano solo giocatori da 15 milioni ci sono sempre dualismi. Per arrivare in Champions serve un attaccante forte

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Jovic? Jovic è sfiduciato perchè deve fare anche gol in quelle occasioni e poteva determinare la finale di Coppa Italia. Penso che nella prima occasione sia stato bravo Handanovic. Non è facile in questo momento e c'è il rammarico perchè hai avuto più occasioni dell'Inter. In un certo momento della stagione si era sbloccato Cabral ed ha rialzato la Fiorentina in tutto e per tutto quindi è giusto continuare a dargli fiducia: anche perchè Jovic non dà neanche profondità.

Campionato e attaccante? La Fiorentina oggi deve essere motivata ed arrivare anche nella posizione migliore in classifica. Se la Fiorentina vuole fare il salto bisogna andare a prendere un attaccante dove i giocatori costano. Quindi 50/60 milioni di euro sennò saremo sempre a parlare di questa cosa e rimani sempre lì senza arrivare a certi livelli: se la Fiorentina ha queste ambizioni deve spendere."

LE ULTIME PRESTAZIONI DI JOVIC DIVIDONO MA PUO' ESSERE IL TITOLARE A PRAGA

https://www.labaroviola.com/dalle-lacrime-di-roma-alle-occasione-mancate-adesso-jovic-puo-superare-cabral-e-giocare-a-praga/213948/