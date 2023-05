Dalle lacrime di Roma alle occasione mancate, adesso Jovic può superare Cabral e giocare a Praga

Prove di West Ham oggi pomeriggio, intanto, e soprattutto nel prossimo fine settimana con la trasferta di Reggio Emilia: prove che per Italiano significano salvaguardare, tutelare, preservare, gestire, insomma mettere nelle migliori condizioni possibili gli undici di partenza a cui poi affiderà il compito di costruire la vittoria della Conference League il 7 giugno a Praga.

Con un’eccezione se così si può dire che riguarda Luka Jovic: la scelta del centravanti è e sarà fondamentale in vista del West Ham e il serbo ex Real Madrid è entrato prepotentemente in concorrenza con Cabral, dopo aver ritoccato e spostato una gerarchia che sembrava ormai stabilita. Se per merito suo o per demerito del brasiliano questo è un altro discorso e comunque afferisce sempre alla decisione che sarà di Italiano: intanto, Jovic si aspetta in campo contro la Roma, e lui è ben cosciente di avere un’occasione da non fallire

Un passo indietro: domenica scorsa Toino-Fiorentina aveva la stessa funzione, verso la finale di Coppa Italia contro l’Inter, e difatti degli undici che hanno iniziato contro i granata soltanto Martinez Quarta è stato riproposto all’Olimpico. Non c’era nemmeno Jovic che poi è entrato subito dopo l’intervallo e al primo pallone praticamente toccato ha battuto Milinkovic-Savic, realizzando il gol del momentaneo vantaggio viola.

Poi, storia nota, non gli è servito per far cambiare idea a Italiano per la formazione di partenza anti-Inter, in cui il posto da centravanti è andato a Cabral, ma adesso è davvero tutta un’altra questione: sono rimaste due partite di campionato, nelle quali sì la Fiorentina cercherà di ottenere il massimo in ottica ottavo posto, ma l’obiettivo vero, grande, unico, che affolla prepotentemente i pensieri dell’ambiente viola è ormai la Conference League. Soprattutto il modo di conquistarla e la scelta dell’attaccante di riferimento è uno degli snodi principali, forse il principale, da risolvere per avvicinare il successo che sognano la squadra e tutti i tifosi.

Jovic oggi riproverà di sicuro a guadagnare altro margine, altro spazio e altra considerazione nei confronti di Cabral e per riuscirci ha una maniera e basta: essere incisivo, trasformare la fiducia/esame di Italiano in un punto a proprio favore, come ovviamente cercherà di fare a sua volta l’ex Basilea se ne avrà l’opportunità, pur sapendo dal canto suo di essere ancora un po’ avanti rispetto al compagno-amico. Un po’, non molto, e forse solo per i quattro gol in più segnati (16 contro 12), che però ormai hanno un valore relativo essendo rimasta una partita e basta che conta. E sull’esito di questa sfida tra i due si deciderà (anche) la finale di Praga. Lo scrive il Corriere dello Sport

