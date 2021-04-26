Flachi: "Quanto ca**o è forte Vlahovic? È da tempo che non si vedeva un giocatore così completo"

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport per commentare la prestazione della Fiorentina contro la Juventus

Francesco “Ciccio” Flachi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno Toscana, per commentare la prestazione dei Viola contro gli eterni rivali della Juventus. Ecco le sue parole:

VOTO ALLA FIORENTINA "7 pieno. Ha giocato un primo tempo di carattere e di orgoglio, mi è piaciuta. Rispetto alle altre volte non sembrava una squadra che potesse prendere gol da un momento all’altro. Era quadrata".

VLAHOVIC "Se lo avesse sbagliato non tanti lo avrebbero presa bene. Per fare queste cose ci vuole grande personalità e lui l’ha dimostrata. Il pallone pesava più martedì, perché senza quella vittoria a Verona saremmo stati in una situazione complicatissima. E’ un momento in cui gli va tutto bene e gran parte di questo è merito suo. Era tanto che non mi soffermavo su un giocatore e dicevo "quanto c**o è forte". Un giocatore così completo là davanti non si vedeva da tempo, ma non solo nella Fiorentina in tutto il campionato".

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