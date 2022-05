Francesco Flachi, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la conferenza stampa del Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole: “Mi auguro sia dovuto alla sua salute, ma ho notato meno entusiasmo nel Presidente. Se consideri questa intervista e aggiungi i mancati riscatti di Torreira e Odriozola, non ti porta a sperare in positivo. L’errore più grande è la comunicazione, se si fanno promesse vanno mantenute”.