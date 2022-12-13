Flachi boccia Sabiri: "Non serve alla Fiorentina. Ancora non ha espresso qualità dopo la scorsa stagione"

Pensavo che quest'anno si prendesse la Sampdoria sulle spalle

Francesco Flachi, durante il suo intervento a Radio Bruno, ha parlato anche di Sabiri ormai da giorni accostato alla Fiorentina per il mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sabiri? Non penso serva alla Fiorentina, bisogna prima di cosa pensare alla situazione di Castrovilli e recuperare Gaetano. Bisognerebbe vedere in che ruolo vorrebbe utilizzarlo la Fiorentina, ancora a centrocampo non l'ho visto: ancora ha delle qualità che non sono state espresse rispetto all'anno scorso."

IL PARERE DI FLACHI SU CABRAL

https://www.labaroviola.com/flachi-su-cabral-ci-si-aspettava-di-piu-per-cifra-spesa-fatto-poco-per-conquistarsi-fiducia-della-fiorentina/195707/