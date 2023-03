Flachi: “Biraghi è il capitano, si prende responsabilità ed è sempre in campo. Esultanza? Non era polemica”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno e si è soffermato sul gol del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi nella partita contro il Verona che ha innescato molte polemiche. Ecco le sue dichiarazioni:

“Biraghi? Non rimane sempre simpatico ai tifosi. E’ un giocatore che può sbagliare qualche in campo ma è sempre lì in campo, è il capitano e si prende le responsabilità. Ha fatto un gran gol e non mi sembra sia stata un’ esultanza polemica nei confronti di qualcuno.”

