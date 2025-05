Firenze chiama Sarri: volantini con il suo volto apparsi nella notte intorno allo stadio

Le clamorose dimissioni di Raffaele Palladino configurano scenari diversi per la panchina della Fiorentina. Ma la sensazione, sempre più diffusa, è che ci sia un nome capace di mettere d’accordo tutta la tifoseria viola: Maurizio Sarri.

A confermare questa suggestione, nella notte sono comparsi alcuni volantini con il volto ben riconoscibile dell’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio. Le affissioni non sono passate inosservate: tre luoghi simbolici del quartiere di Campo di Marte, la biglietteria di via dei Sette Santi, i cancelli dietro la Curva Fiesole e le recinzioni della tribuna autorità, sono stati scelti per lanciare un segnale forte, orse più di una semplice provocazione.