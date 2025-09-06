Fioretti: “Comuzzo ha fatto la scelta migliore per lui, a Firenze può diventare un grande difensore”

A Radio Bruno è intervenuto Vittorio Fioretti, scout che ha scoperto il difensore viola Pietro Comuzzo: “Rimanendo in viola ha fatto una grande scelta perché ha rinunciato a tanti soldi e non era ovvio che lo facesse perché a 20 anni puoi avere dei pensieri, invece lui ha scelto la Fiorentina. Ha vissuto qualche momento a vuoto, ma ha la grinta e l’energia giusta per ripartire e continuare a crescere, adesso ha un nuovo tecnico e deve capire cosa gli chiede, infatti anche Ranieri l’ho visto in difficoltà, ma sono sicuro che si riprenderà perché ha una grande testa.”

Su Pioli: “Gli farà bene perché è un grande mentore e pratica un bel calcio, Pietro deve assimilare le richieste, ma poi diventerà ancora più forte e sono convinto che farà molto bene perché è sicuro della Fiorentina ed ha grandi ambizioni per il futuro.”

Prosegue: “Deve crescere in attacco perché per la stazza qualche gol lo può fare e da ragazzino lo faceva, ma ci arriverà, ha solo 20 anni ed è normale debba migliorare, ma se già ora ha 54 gare in A vuol dire che è già di un ottimo livello.”