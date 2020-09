CorSport, Fiorentina-Torino, Pulgar assenza quasi certa. Biraghi-Pezzella potrebbero esserci

Adesso sì che c’è un obiettivo preciso e questo obiettivo si chiama Torino per la Fiorentina. Dubbi e problemi non manca a Iachini nelle scelte di formazione, a cominciare dalla squalifica di Amrabat che va ad aggiungersi alla pressoché certa assenza di Pulgar: il centrocampista cileno sconta il ritardo con cui ha iniziato la preparazione a causa della doppia positività al Covid-19.

E poi ci sono Biraghi e Pezzella da tenere monitorati, ricordando che entrambi sono usciti per infortunio proprio nel succitato test con la Reggiana, ancorché a scopo precauzionale. Ieri hanno svolto un allenamento personalizzato, se tutto procede per il verso sperato verranno aggregati al gruppo al massimo entro domani: quello dar il via libera al loro impiego per la prima gara in assoluto del campionato 2020-21. Lo riporta il Corriere dello Sport.

