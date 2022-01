“Fiorentina, la batosta era nell’aria. Campionato straordinario, può capitare giornata storta”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/TV per commentare la brutta sconfitta rimediata dalla Fiorentina a Torino. Ecco le sue parole: “Alla Fiorentina manca la gara con l’Udinese e se vince va a 35 punti, può succedere che prima o poi incappi in una giornata no. E poi, ovviamente, sono contento per il Torino. La batosta era nell’aria. Napoli? Ha disputato una prima parte di campionato straordinaria, poi sono subentrati gli infortuni e le tante positività al Covid-19. In alcuni momenti, poi, la squadra ha abbassato la qualità del gioco e le assenze l’hanno messa in difficoltà ma nonostante tutto si sta riprendendo”.

