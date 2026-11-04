Scelta discussa Fiorentina-Juve, Orsato sceglie Colombo: tre partite in Serie A, tutte finite con errori e polemiche

Il designatore si affida all'arbitro comasco per il big match del Franchi, nonostante una stagione fin qui segnata da errori e discussioni

La partita più delicata del prossimo turno di campionato la arbitrerà Andrea Colombo. Il designatore Daniele Orsato ha deciso di affidare al fischietto della sezione di Como il big match - soprattutto per questioni ambientali - Fiorentina-Juventus, in programma domenica sera al Franchi. Una scelta che arriva a pochi giorni dalla contestata direzione di Lazio-Cagliari, ma che conferma la fiducia nei confronti dell'arbitro internazionale, alla quarta presenza stagionale nel massimo campionato.

Le polemiche dopo Lazio-Cagliari

Domenica scorsa, Colombo è finito al centro delle discussioni per quanto accaduto in occasione del gol del definitivo 2-1 della Lazio. Nell'azione che ha portato alla rete di Pinamonti, Alessandro Deiola è stato colpito violentemente al volto da una conclusione di Dele-Bashiru, rimanendo a terra. L'arbitro non ha interrotto il gioco, con la palla in quel momento in possesso ai rossoblù - che, va detto, non si sono fermati -, ma sul prosieguo dell'azione è poi arrivata la rete del 2-1 di Pinamonti. Una valutazione difficile, ma in fondo sbagliata: l'arbitro doveva fermare il gioco, anche se non è stato aiutato dal contegno dei sardi, che comunque poi non hanno protesto. Nessuna responsabilità, invece, per il VAR: il protocollo non consente di annullare una rete per una mancata interruzione di questo tipo, del resto sulla validità del gol non ci sono dubbi.

La stagione di Colombo

Finora Colombo ha diretto tre partite di Serie A: Roma-Atalanta 2-1 e Napoli-Roma 3-3, oltre ovviamente a Lazio-Cagliari 2-1. Tutte sono state accompagnate da discussioni arbitrali. In Roma-Atalanta, oltre alle proteste giallorosse per un rigore non concesso a Rodrigo Mora, ha espulso Gaetano dopo il triplice fischio: una decisione duramente contestata da Sarri. In Napoli-Roma ha gestito una gara complicata, con gli azzurri che hanno protestato per due reti giallorosse, entrambe regolari. Nel finale, espulso Allegri per proteste.

I precedenti con Fiorentina e Juventus

Sorridono decisamente alla Juventus. In undici partite di Serie A dirette da Colombo, i bianconeri hanno ottenuto sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultimo incrocio risale al successo per 1-0 sul campo del Lecce, il 9 maggio scorso. Bilancio opposto per la Fiorentina, che non ha mai vinto nelle sette gare arbitrate dal fischietto comasco: quattro pareggi e tre sconfitte. L'ultimo precedente con i viola è l'1-1 interno con l'Inter dello scorso 22 marzo.

Lo riporta tuttomercatoweb.com