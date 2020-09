Fiorentina, contro l’Inter Pulgar ancora out, Pezzella in dubbio. Esordio in viola per Amrabat

Contro l’Inter ancora due problemi per Iachini. Pulgar è out e Pezzella non è in gruppo. Ieri l’argentino ha lavorato soltanto in parte con i suoi compagni e perfino la convocazione è in dubbio. Se non dovesse farcela spazio a Ceccherini. Protagonista all’esordio Sofyan Amrabat, atteso titolare e chiamato subito a stupire. A lasciargli il posto uno tra Duncan e Bonaventura. Confermatissimo Biraghi. Grandi interrogativi in attacco. Pochi dubbi sull’impiego di Ribéry-Chiesa. Lo scrive Tuttosport.

