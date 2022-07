Fiorentina-Galatasaray finisce 1-2 in terra austriaca. Sottil in gol per i viola ma non basta

Oggi alle ore 18.00 la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano ha affrontato in amichevole il Galatasaray, all’Untersberg Arena. Al 5′ il club turco passa in vantaggio, ingenuità di Martinez Quarta che si avventura in dribbling difficili, l’argentino perde il pallone, e grazie al buco che si è creato in difesa Akturkoglu batte Terracciano che non può fare nulla per evitare l’1-0. Incredibile il tifo dei supporter turchi, spalti colorati di rosso, fumogeni e tanto entusiasmo. Barone, il direttore generale della Fiorentina invece prima del fischio d’inizio è andato a salutare i tifosi viola presenti in Austria. Al 17′ ottima occasione per la Fiorentina, Bonaventura costruisce e mette dentro, spazza la difesa turca ma il pallone finisce sui piedi di Benassi che prova il tiro, il quale è terminato di poco sul fondo. Al 21′ tiro dalla distanza di Nico Gonzalez che termina sopra la traversa. Al 24′ difesa viola in affanno, Akbaba calcia sotto le gambe di Igor, palla che finisce poco lontana dal secondo palo. Al 32′ buon calcio d’angolo battuto dalla Fiorentina, Cabral si trova il pallone sui piedi, prova la conclusione ma finisce fuori. Al 33′ ancora Fiorentina vicina al pareggio, ottima idea di Cabral per Maleh che non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 36′ scoppia il nervosismo in campo, l’arbitro fischia per portare la squadra negli spogliatoi in seguito all’eccessivo tifo con fumogeni dei tifosi del Gala. Ma non solo, Muslera, il capitano, si reca sotto la curva a chiedere di smettere. Al 42′ ottima trama di gioco del Galatasaray, Akbaba trafigge Terracciano per il 2-0 turco. Termina così la prima frazione di gioco.

Al 51′ Galatasaray vicino al tris, Terracciano chiude la porta a Seferovic. Al 71′ la Fiorentina accorcia le distanze, cross dentro di Benassi per Sottil che batte Muslera. Finisce 2-1 per il Galatasaray.

