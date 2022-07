FORM. UFFICIALE FIORENTINA: C’È TERRACCIANO. DODÒ IN PANCHINA, BENASSI TERZINO. CABRAL CON SOTTIL E GONZALEZ

Queste le formazioni ufficiali di Galatasaray-Fiorentina, prima amichevole del ritiro viola in Austria. Italiano si affida a Terracciano tra i pali. Non ci sono Milenkovic e Dodò, al suo posto Benassi. Amrabat in cabina di regia con Maleh e Bonaventura. Spazio a Cabral con Sottil e Gonzalez.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Benassi, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil

Galatasaray (4-5-1): Muslera; Dubois, Nelsson, Bardakci, Van Aanholt; Oliveira, Kutlu, Akgun, Akbaba, Akturkoglu; Seferovic