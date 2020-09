Beppe Iachini continua a preparare la gara con il Torino in programma sabato alle 18. Davanti i due favoriti per una maglia da titolare, come accaduto in amichevole con la Reggiana, sono Kouame e Ribery con Chiesa sulla fascia destra. Duncan è l’uomo che detterà i tempi nel mezzo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

