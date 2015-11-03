Labaro Viola

Notizie Problemi Cardiaci Fiorentina

La Fiorentina debutterà al Franchi con la coppia Ribery-Kouame. Duncan in mezzo al campo

17 settembre 2020 11:54

I medici avvisano: esami approfonditi sui calciatori contagiati. Si temono problemi cardiaci

28 marzo 2020 13:02

Archivio

Esplora l'archivio di Problemi Cardiaci

Sett. 38 Sett. 13