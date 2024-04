Fiorentina femminile, De La Fuente e le sue ragazze viola consolidano il terzo posto a +8 dal Sassuolo

La Fiorentina femminile pareggia 0-0 con la Roma al Viola Park. Punto importante contro le campionesse in carica che permette di consolidare il terzo posto a 40 punti e rimanere a +8 sul Sassuolo. Prossima gara proprio contro le neroverdi il 27 aprile. Le giallorosse oggi potevano già vincere lo Scudetto con una vittoria, le ragazze viola però le hanno fermate con un pari a reti inviolate. Al secondo posto la Juventus con dieci punti in più della Fiorentina, al quinto e ultimo posto della poule scudetto l’Inter con 2 punti in meno del Sassuolo (30).

AQUILANI: “ANNO PROSSIMO? ORA PENSO AL FINALE DI STAGIONE”