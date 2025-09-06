Fiorentina, attacco europeo: segnano tutti in Nazionale, Pioli sorride in attesa di Piccoli

Dzeko chiude il cerchio con una doppietta contro San Marino. Dopo i gol di Kean e Gudmundsson, segnali incoraggianti per il tecnico gigliato

La sosta per le Nazionali porta ottime notizie (tranne una) in casa Fiorentina, soprattutto per Stefano Pioli. Tutti gli attaccanti a disposizione del tecnico viola sono andati a segno con le rispettive selezioni, mostrando un’ottima condizione in vista della ripresa del campionato.

Dopo il gol di Moise Kean, che ieri ha aperto le marcature in Italia-Estonia, e quello di Albert Gudmundsson, in rete con l’Islanda contro l’Azerbaigian prima di uscire per infortunio, è arrivata stasera la doppietta di Edin Dzeko nel 6-0 con cui la Bosnia ha regolato San Marino, a completare il tris offensivo. Un segnale chiaro: la linea d’attacco della Fiorentina c’è ed è in forma. Ora Pioli attende di completare l’inserimento di Roberto Piccoli, pronto e motivato a dare il suo contributo.