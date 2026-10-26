Fiorentina-Atalanta, non solo Vanoli: anche Sarri si gioca molto giovedì, c'è Tudor sullo sfondo
Gianluigi Longari di Sportitalia rivela la posizione della Dea tra fiducia all'allenatore e l'ipotesi Tudor, proposto ai bergamaschi
L'Atalanta conferma la fiducia a Maurizio Sarri, anche alla luce dei numerosi infortuni che hanno condizionato il rendimento della squadra bergamasca. Ma sul futuro della panchina nerazzurra restano alcune attenzioni, come rivelato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari attraverso un tweet.
Secondo quanto riportato da Longari, il nome di Igor Tudor sarebbe stato proposto alla dirigenza della Dea anche negli ultimi giorni. Una pista che non equivale a una decisione sul futuro di Sarri, ma che testimonia come il tema della guida tecnica resti sullo sfondo.
In questo scenario, la sfida di giovedì sera assume un peso particolare. Come per Vanoli sulla panchina della Fiorentina, anche per Sarri la partita potrebbe rappresentare un passaggio importante per il prosieguo della stagione. La fiducia dichiarata dalla società resta il punto di partenza, ma i risultati e le risposte della squadra saranno determinanti per capire come proseguirà il percorso.