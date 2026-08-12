Fiorentina, all’orizzonte c’è il derby: ai sedicesimi di Coppa Italia possibile sfida con Pisa o Empoli

Se i viola supereranno il Benevento, al prossimo turno di Coppa Italia sarà sfida tutta toscana

La Fiorentina non può permettersi distrazioni. Il primo ostacolo sul cammino in Coppa Italia sarà il Benevento, una sfida che sulla carta vede i viola partire con i favori del pronostico, ma che nasconde più di un'insidia.

Il calendario e il periodo della stagione impongono infatti massima attenzione. Siamo ancora ad agosto, la preparazione non è completata e la squadra deve ancora assimilare pienamente idee e principi del nuovo allenatore. A questo si aggiungono i tanti cambiamenti nell'organico, elementi che rendono tutt'altro che scontato l'esordio ufficiale.

Il possibile derby ai sedicesimi

Pensare già al turno successivo, dunque, sarebbe rischioso. Ma uno sguardo al tabellone è inevitabile. In caso di successo contro il Benevento, la Fiorentina dovrà attendere lunedì 17 agosto per conoscere la propria avversaria ai sedicesimi di finale.

Una cosa, però, è già certa: sarà un derby tutto toscano. Il prossimo incrocio vedrà infatti di fronte Pisa ed Empoli. Sarà quindi il risultato di quella sfida a stabilire quale delle due formazioni affronterà la Fiorentina nel turno successivo.

Per i viola, dunque, all'orizzonte potrebbe esserci una sfida dal sapore particolarmente sentito. Prima, però, bisognerà superare il Benevento e farlo senza lasciare spazio a quelle sorprese che la Coppa Italia ha spesso regalato.

Un lato del tabellone pieno di big

Il percorso della Fiorentina non sarebbe comunque dei più semplici. Nella stessa parte del tabellone figurano infatti alcune delle principali squadre del campionato italiano: Napoli, Atalanta, Juventus e Roma.

Un motivo in più per guardare con attenzione al cammino che attende i viola, ma anche per ribadire una priorità assoluta: prima di pensare al possibile derby contro Pisa o Empoli, la Fiorentina dovrà conquistarsi sul campo il passaggio del turno contro il Benevento.