Ferrara: "Tutti aspettano Pongracic e Ranieri, ma la Fiorentina ha speso 30 milioni per la difesa"

"Un'altra cosa che mi fa pensare è aver speso tanto sui giocatori e non sull'allenatore"

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina, dalle notizie sul bilancio all'aspetto sportivo. Ecco le sue parole:

"Un momento strano perché la proprietà spende, ma siamo sempre lì. Iniziamo ad avere una classifica meno timorosa, ma sono due anni di fila. Ci avviciniamo la stessa situazione della Juventus: una società che spende tanti soldi, cambiano dirigenti e allenatori e non c'è un'idea seria. Da una parte c'è questa malinconia, dall'altra c'è la consapevolezza di avere giocatori buoni come Njie, Atta, Oulai, Mastantuono. Anche la storia dell'allenatore scaricato e richiamato...Ci sono due cose che mi fanno pensare: aver speso tanto per giocatori e non sull'allenatore. Hai preso Grosso toppando, hai ripreso Vanoli perché conosce l'ambiente ma forse l'allenatore doveva essere un altro. L'altra cosa che mi fa pensare è che tutti ora aspettano il rientro di Pongracic e Ranieri,ma hai speso 30 milioni per la difesa per voler giocare con quelli dell'anno scorso. Ora bisogna anche iniziare a vedere un gioco."