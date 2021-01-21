Ferrara: "Pradè ha fatto un azzardo a prendere l'attaccante Kokorin"

Il giornalista ha parlato anche del futuro in bilico del direttore Pradè.

Il giornalistaè intervenuto su Lady Radio e ha commentato del possibile arrivo dell'attaccante russoalla Fiorentina. La trattativa ormai è vicina alla chiusura definitiva.

Queste le sue dichiarazioni: "Lo spogliatoio della Fiorentina non è uno spogliatoio molto felice. Ci sono diversi attriti tra i giocatori. Se l'attaccante Kokorin arriva con la testa, perché immagino sia un giocatore di personalità, potrebbe dare una mano nel migliorare i rapporti nello spogliatoio viola. Le credenziali non sono buone, ma dobbiamo giudicare i fatti. Se Pradè ci crede, sicuramente c’è un margine che le cose possano andare a bene. Sicuramente la Fiorentina ha fatto un azzardo. La trattativa di Kokorin è un all-in, Pradè si è giocato tutto".

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