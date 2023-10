Ferrara: “La partita era aspettare un gol della punta. Nzola ha fatto esplodere il Franchi”

Nel suo editoriale per La Nazione il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Cagliari. Questo il suo parere: “La partita nella partita. Tutti ad aspettare il gol del centravanti. Il resto è una storia che non c’è mai stata. Il solito Nico e un autogol figlio della personalità di un Kayode da applausi. C’è Beltran. Il sosia di Justin Timberlake però non sfonda. Lotta, cerca il dialogo, magari un assolo ma niente. Esce l’argentino. Entra Nzola. Dicono gli esperti che basta sbloccarsi e poi la vita è in discesa. Colpo di scena al Franchi. Nzola la mette dentro. Un gol che non aggiunge niente alla partita ma aggiunge tutto al romanzo del centravanti che ritrova il gol. Boato per M’Bala. Applausi per tutti”.

L’ATTACCO DELLA FIORENTINA STA FACENDO MOLTO MEGLIO DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE