Ferrara ironizza: “La V nel nuovo stemma della Fiorentina sta per Vlahovic? Tutti quei soldi sono roba"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha voluto scherzare dicendo che il nuovo logo della Fiorentina è ispirato alla V di Vlahovic

Questo il consueto editoriale scherzo su La Nazione del giornalista Benedetto Ferrara che ha ironizzato sul nuovo logo presentato dalla Fiorentina:

"Quando Joe Barone ha iniziato il suo discorso con ‘Questa è una giornata storica per la Fiorentina’, qualcuno ha pensato: ‘Forse non vendiamo nessuno alla Juventus’. Invece no. Ecco il nuovo logo della squadra allenata da Vincenzo Italiano. E’ la V la vera novità del logo. E la V starà per cosa? Giusto chiederselo, prima della spiegazione del direttore generale. Forse starà per Vlahovic. In fondo tutti quei soldi sono tanta roba. Ma no, sarebbe di cattivo giusto. Forse sta per Vincenzo, Vincenzo Italiano, si intende. No. Non è così. Vaini? Ma dai. Vendetta? Non sarebbe sportivo. Verdù? Troppo criptico. Ah ecco, V come Viola, il colore più bello che c’è”.

LA GESTIONE BERARDI DEL SASSUOLO POTREBBE BEFFARE LA FIORENTINA

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