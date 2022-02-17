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Ferrara: "Ikonè fatica perchè tatticamente anarchico. Cabral? Immagino i titoli se segnava con la Lazio"

Il giornalista Benedetto Ferrara ai microfoni di Lady Radio ha parlato dell'inserimento dei nuovi giocatori della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 14:01
Ferrara: "Ikonè fatica perchè tatticamente anarchico. Cabral? Immagino i titoli se segnava con la Lazio" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Lady Radio delle difficoltà che stanno avendo i nuovi arrivi in casa viola a inserirsi. Queste le sue parole:

"Ikonè era un giocatore abbastanza anarchico, un fantasista. Gli schemi offensivi di Italiano sono tutti meno che anarchici, e i movimenti devono essere assimilati col tempo. Quando però sarà pronto darà molto a questa squadra. Anche Cabral deve ambientarsi, serve pazienza. Immagino i titoli dei giornali se avesse messo dentro quella palla di testa contro la Lazio. La cosa più importante è che i dubbi del post Vlahovic siano passati e questa squadra stia dimostrando il suo valore”.

ROCIO RODRIGUEZ HA PARLATO AI MICROFONI DI RADIO BRUNO

 

 

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