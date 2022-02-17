Ferrara: "Ikonè fatica perchè tatticamente anarchico. Cabral? Immagino i titoli se segnava con la Lazio"

Il giornalista Benedetto Ferrara ai microfoni di Lady Radio ha parlato dell'inserimento dei nuovi giocatori della Fiorentina

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Lady Radio delle difficoltà che stanno avendo i nuovi arrivi in casa viola a inserirsi. Queste le sue parole:

"Ikonè era un giocatore abbastanza anarchico, un fantasista. Gli schemi offensivi di Italiano sono tutti meno che anarchici, e i movimenti devono essere assimilati col tempo. Quando però sarà pronto darà molto a questa squadra. Anche Cabral deve ambientarsi, serve pazienza. Immagino i titoli dei giornali se avesse messo dentro quella palla di testa contro la Lazio. La cosa più importante è che i dubbi del post Vlahovic siano passati e questa squadra stia dimostrando il suo valore”.

ROCIO RODRIGUEZ HA PARLATO AI MICROFONI DI RADIO BRUNO