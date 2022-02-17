Rocio rivela: "Odriozola non va convinto, se non lo rivorrà il Real Madrid resterà alla Fiorentina"

La giornalista Rocio Rodriguez ha parlato del futuro di Odriozola che potrebbe restare anche alla Fiorentina

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno la giornalista spagnola Rocio Rodriguez ha parlato del futuro di Odriozola. Queste le sue parole:

"Non lo dobbiamo convincere. Odriozola sta da Dio in questa città e salvo un ritorno alla base, farà di tutto per restare qua. Ripeto, o ritorna al Real o resta a Firenze. Se nei prossimi mesi Ancelotti lo vuole, lui ritorna. Se, invece, il Real vorrà, per esempio, prolungare il prestito di un'altra stagione, lui tornerà a Firenze, non vuole altro".

ROCIO PARLA ANCHE DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/rocio-rodriguez-amrabat-non-ha-giocato-molto-bene-sembra-cosi-perche-di-solito-gioca-malissimo/165807/