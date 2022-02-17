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Rocio rivela: "Odriozola non va convinto, se non lo rivorrà il Real Madrid resterà alla Fiorentina"

La giornalista Rocio Rodriguez ha parlato del futuro di Odriozola che potrebbe restare anche alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 13:50
Rocio rivela: "Odriozola non va convinto, se non lo rivorrà il Real Madrid resterà alla Fiorentina" -
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Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno la giornalista spagnola Rocio Rodriguez ha parlato del futuro di Odriozola. Queste le sue parole:

"Non lo dobbiamo convincere. Odriozola sta da Dio in questa città e salvo un ritorno alla base, farà di tutto per restare qua. Ripeto, o ritorna al Real o resta a Firenze. Se nei prossimi mesi Ancelotti lo vuole, lui ritorna. Se, invece, il Real vorrà, per esempio, prolungare il prestito di un'altra stagione, lui tornerà a Firenze, non vuole altro".

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