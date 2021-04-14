Ferrara: "Gattuso preferito per vari motivi. Pradè e Barone hanno trovato sintonia tra loro"

Il direttore sportivo ha commesso molti errori, riconoscendoli. Non credo venga un'altra figura con maggior potere

Benedetto Ferrara, giornalista, è intervenuto su Lady Radio, spiegando i temi in casa Fiorentina:

"Finalmente non c’è più ipocrisia sul futuro di Iachini. Beppe a fine stagione andrà via e Gattuso è il preferito per vari motivi. E’ un bravo allenatore, ed è stato campione del mondo nel 2006 e gli italiani immigrati, si sa, sono molto legati alla Nazionale, specie se poi si fanno certe vittorie”.

Intanto Pradè potrebbe restare a Firenze: “Quando le cose vanno male si deve sempre trovare un capro espiatorio. Il diesse ha commesso molti errori, riconoscendoli tra l'altro. A gennaio ha preso il nuovo Benalouane dalla Russia. Bisogna anche dire che lui aveva scelto un altro allenatore per questa stagione, ma il presidente ha voluto confermare Iachini. Barone con Pradè ha trovato un’armonia e una figura che vuol maggiore potere decisionale potrebbe essere ingombrante”.

NUOVO STADIO A CAMPI, CONTATTO COMMISSO-GIANI: PROBABILMENTE SEGUIRÀ UN INCONTRO

https://www.labaroviola.com/nuovo-stadio-campi-contatto-commisso-giani/136707/