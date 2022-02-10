Ferrara critica Ikonè: "E' innamorato del pallone, deve diventare più altruista per giocare con Italiano"
Il giornalista Benedetto Ferrara ha dato un consiglio ad Ikonè su come prendersi in mano la Fiorentina di Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 13:40
Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara, Queste le sue parole: “Ikonè è un fantasista, un portatore di palla, uno di quei giocatori innamorati del pallone. I solisti nella squadra di Italiano fanno un po’ fatica, e infatti l’ex Lille dovrà assimilare i meccanismi di squadra. Deve abituarsi all’altruismo e a lavorare nella catena di destra con Odriozola, un po’ come fa Callejon".
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