Ferrara critica Ikonè: "E' innamorato del pallone, deve diventare più altruista per giocare con Italiano"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha dato un consiglio ad Ikonè su come prendersi in mano la Fiorentina di Italiano

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara, Queste le sue parole: “Ikonè è un fantasista, un portatore di palla, uno di quei giocatori innamorati del pallone. I solisti nella squadra di Italiano fanno un po’ fatica, e infatti l’ex Lille dovrà assimilare i meccanismi di squadra. Deve abituarsi all’altruismo e a lavorare nella catena di destra con Odriozola, un po’ come fa Callejon".

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