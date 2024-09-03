Ferrara: "Adli è un giocatore fortissimo, è il regista titolare della squadra che Palladino farà"

Il noto giornalista ha commentato la situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio di domenica contro il Monza

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha commentato la situazione in casa viola: "Palladino ha messo in campo dei giocatori che sono arrivati veramente da poco tempo, addirittura sono arrivati alla stazione e hanno giocato, quindi, ci vuole tempo e soprattutto l'allenatore deve capire come sistemare la squadra. La sosta è benigna per la Fiorentina, non è partita bene perché credo che 7 punti potevano essere alla portata. L'unica squadra di livello che abbiamo trovato è il Parma perché abbiamo visto che partite sta facendo, quindi, con loro è stato un punto guadagnato senza dubbio. I giocatori arrivati alla Fiorentina ne hanno migliorato il livello e credo che faremo un buon campionato. Restiamo in difficoltà in difesa dove davvero dovevamo fare qualcosa in più."

Sul centrocampo: "Adli è un signor giocatore, ha un bel piede e può ancora scoppiare perché per me ha grandi doti soprattutto nella visione di gioco. Arretrato dalla trequarti, per me è perfetto per far partire il gioco con fantasia. Lui è il titolare inamovibile poi vedo Cataldi che è un giocatore costante che dà l'anima in campo e per me sono la coppia di partenza, dopo hai Bove che è un giovane talento e l'usato sicuro di Mandragora."

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