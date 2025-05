Fattori sicuro: “Rimanderei a casa Gud, giocare alla Fiorentina è un’altra cosa. Riscatterei Fagioli”

Il tecnico Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di Fiorentina, in particolare del futuro di Palladino, Kean e Gudmundsson. Queste le sue parole in merito:

“Palladino, Kean e Gudmundsson tre incognite? Per come la penso io, rimane tutto così per il tecnico. Il problema Kean è la clausola, se arriva uno e la paga ok, ma lo hai pagato 15-16 mln e ne prendi 52 ci sta, sicuramente ci guadagni e devi trovarne un altro. Mi auguro che rimanga, ma c’è una clausola. Gudmundsson io lo rimanderei a casa. A me non ha mai dimostrato nulla.

Magari uno è forte nel Genoa, ma Firenze è un’altra piazza. La pressione che c’è qui è differente. Forse non è adatto a certe pressioni, a certe piazze. A Genova ha fatto cose straordinarie, ma se se sei stato in B fino a una certa età un motivo ci sarà. Io riscatterei Fagioli, di sicuro”.