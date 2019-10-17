Famiglia Casini offre alla Fiorentina 38 ettari a Campi Bisenzio per il nuovo stadio. Il costo è di 10 milioni
Emergono altre novità sulla questione stadio. Anche se la Mercafir rimane in pole, secondo quanto riporta Il Tirreno, la famiglia Casini con cui la Fiorentina ha un'opzione d'acquisto in scadenza a fi...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 13:18
Emergono altre novità sulla questione stadio. Anche se la Mercafir rimane in pole, secondo quanto riporta Il Tirreno, la famiglia Casini con cui la Fiorentina ha un'opzione d'acquisto in scadenza a fine ottobre, avrebbe offerto ai viola una superficie di 38 ettari a Campi Bisenzio. Il costo si aggira sui 10 milioni.