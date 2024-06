Duncan probabilmente non rinnoverà. Palladino sta cercando giocatori adatti al proprio stile di gioco

Nella Fiorentina del futuro sembra non esserci posto per Duncan. Il centrocampista dovrebbe lasciare il club a parametro zero. La viola ha dato ufficialmente inizio ad un nuovo ciclo con l’ufficialità di Raffaele Palladino: per il tecnico lombardo il compito di fare bene in Conference League e lottare per un posto importante in campionato. Sul mercato sono già diverse le “piste sondate” sia in entrata che in uscita. Il club gigliato deve valutare diverse situazioni con l’obiettivo di costruire una rosa che possa essere competitiva nella prossima stagione. Tra i compiti della società viola dobbiamo menzionare quello relativo ai giocatori in scadenza: uno di questi, Alfred Duncan, destinato a lasciare la Fiorentina.

Palladino non dovrebbe chiedere la sua conferma e, proprio per questo, il futuro di Duncan è destinato ad essere lontano dal club viola. Il nuovo corso della Fiorentina è appena iniziato, ma la società è già al lavoro in vista della stagione 2024/25.