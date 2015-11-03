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Notizie Alfred Duncan Fiorentina

Duncan: "A Firenze mi allenavo in piazza d'Azeglio, giocavo con i ragazzini. La mia famiglia ama la città"

15 novembre 2024 18:41

Duncan probabilmente non rinnoverà. Palladino sta cercando giocatori adatti al proprio stile di gioco

05 giugno 2024 15:57

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Sett. 46 Sett. 23