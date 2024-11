Duncan: “A Firenze mi allenavo in piazza d’Azeglio, giocavo con i ragazzini. La mia famiglia ama la città”

L’ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, ora in forza al Venezia, ha parlato a Radio Serie A ed ha raccontato qualche aneddoto della sua esperienza con la maglia Viola ed in particolare sul suo modo di vivere Firenze. Queste le sue parole:

“A Firenze vivevo davanti ad un parco, in piazza d’Azeglio, era il periodo appena dopo la Pandemia. In casa non ho un giardino, ogni tanto scendevo in garage con mio figlio, ma poi ho pensato di godermi la natura al parco, anche se c’era tanta la gente. Io amo la semplicità e andavo ad allenarmi al parco, la gente mi vedeva e mi chiamava. Io facevo finta di non sentire ma li salutavo con la mano. Mi divertivo ad allenarmi lì. C’erano anche ragazzi che giocavano a calcetto lì, ci facevo due passaggi e poi tornavo a correre. Firenze mi piace tanto, mia moglie ne è innamorata e i bambini si divertono, ci ho anche comprato casa. È comodo anche perché è vicino a Pescia. Firenze è Firenze”.

