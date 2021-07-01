Ds Cagliari: “Sottil? La Fiorentina ha fatto bene a controriscattarlo. E’ un giocatore di valore”

Il ds del Cagliari parla di Sottil

"La Fiorentina ha fatto molto bene a controriscattare Sottil - ha detto Stefano Capozucca direttore sportivo del Cagliari a TMW Radio - perché è un giocatore di indubbio valore”.

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