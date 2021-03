Dott.Pengue: “Kouame con il gruppo nei prossimi giorni. Castrovilli è già tornato in campo”

Dottor Luca Pengue, dottore e responsabile sanitario della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali media ufficiali del club gigliato per fare il punto sulla situazione medica dei Viola. Ecco la situazione:

“Abbiamo avuto una settimana piuttosto complicata di lavoro intenso, ma stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. Kouame è prossimo al rientro in squadra che avverrà in questi giorni, ha praticamente concluso il percorso di riabilitazione. Castrovilli ha iniziato a lavorare sul campo e le risposte sono più che buone, mentre Kokorin inizierà domani a lavorare sul campo, ma anche per lui le sensazioni sono positive. Igor è quello che ha avuto l’infortunio più serio, sta lavorando in piscina e in bike molto bene. Il ragazzo è sempre positivo e anche nell’approccio a questo percorso di riabilitazione che, purtroppo per lui, sarà più lungo si sta approcciando bene e i risultati si vedono quotidianamente”.

