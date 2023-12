Dossena: “Commisso lungimirante. Grazie al gioco di Italiano superate le difficoltà degli attaccanti”

Giuseppe Dossena, campione del mondo dell’82, ha parlato a Radio 1 della Fiorentina e del grande risultato in campionato, queste le sue parole:

“La Fiorentina gioca bene, è una squadra compatta, solida. Ha ancora anche qualche difficoltà li davanti ma stanno sopperendo con il gioco e la determinazione, attaccano la porta avversaria. Merita questa posizione in classifica, il presidente Commisso ha creato e investito nelle infrastrutture, nel settore giovanile e i risultati sono li. Questa lungimiranza gli permette di svolgere il ruolo di presidente nella maniera corretta, lasciando libertà all’allenatore di sperimentare, non lo mette mai sotto pressione. I manager sanno che hanno una sponda importante per trovare soluzioni per il potenziamento del club. Hanno tutte le condizioni migliori per poter fare bene, il quarto posto non è un caso, è da quando è arrivato Italiano che stanno facendo le cose corrette”

