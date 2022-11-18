Dopo Vicario la Juventus vuole anticipare la Fiorentina anche per Parisi, già nel mercato di gennaio

Fabiano Parisi, terzino sinistro italiano classe 2000, è uno dei gioielli più importanti di casa Empoli, su di lui tante squadre

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juve potrebbe anche intervenire sul mercato do gennaio con operazioni mirate. Nel ruolo di terzino sinistro, ad esempio. Piace Fabiano Parisi dell’Empoli: i bianconeri puntano a bloccarlo già nella sessione invernale; se poi l’arrivo dovesse slittare c’è l’opzione Cambiaso, ora in prestito al Bologna. Parisi era stato chiesto dalla Fiorentina all’Empoli negli ultimi giorni di mercato, richiesta che poi ha fatto incrinare anche il rapporto tra i due club per le vicende legate anche a Kouamè e Zurkowski.

IL REPORT MEDICO SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/il-report-medico-su-nico-gonzalez-lesione-di-secondo-grado-al-bicipite-femorale-sinistro/193001/